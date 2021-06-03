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المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%

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المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68% المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%
استمرار تنفيذ خطة التوعية بأخذ اللقاح

المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%

بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومكاتبها التعليمية والمدارس 68%، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.
واستعرضت الإدارة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بـ"كورونا" استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.
ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ.
وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا" بهدف تحقيق السلامة من .الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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