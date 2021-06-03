"قد تموتون على الطريق".. "بلينكن" يطالب مواطني أمريكا الوسطى بعدم الهجرة لبلاده

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حذر من القيام بالرحلة الخطيرة إلى الحدود

استغل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مناسبة زيارة إلى كوستاريكا، ليطالب مواطني دول أمريكا الوسطى ممن يحلمون بحياة أفضل في أماكن أخرى، بعدم التوجه إلى بلاده من دون الوثائق الضرورية، وفقاً لما أفادت "رويترز" اليوم (الخميس).

وقال "بلينكن" خلال زيارة إلى مركز مدني في سان خوسيه: "الحقيقة هي أن عدداً كبيراً من الشبان في المنطقة يسعون بائسين لحياة أفضل بدرجة يخاطرون معها بكل شيء، كل شيء للقيام برحلة خطيرة جداً شمالاً".

وأضاف: "الناس يموتون على الطريق، يواجهون العنف، والذين يصلون إلى حدودنا تتم إعادتهم؛ لأن الحدود غير مفتوحة، على الناس عدم القيام بالرحلة الخطيرة إلى حدودنا".

وتابع "بلينكن" قائلاً: "لا يكفي قول لا تأتوا، وعلينا العمل معا لنجعل الأمر أكثر أماناً للناس في أنحاء أمريكا الوسطى كي يبقوا في منازلهم ومجتمعاتهم دون خوف".وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن