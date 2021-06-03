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البحرين توقع اتفاقًا مع لتصنيع لقاح "سبوتنيك في"

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البحرين توقع اتفاقًا مع روسيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك في" البحرين توقع اتفاقًا مع لتصنيع لقاح "سبوتنيك في"
يتضمن توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين توقع اتفاقًا مع روسيا لتصنيع لقاح

وقَّع الصندوقان السياديان لروسيا والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، في مملكة البحرين.
وأشار صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 في مملكة البحرين لتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد .
وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين بعد لقاحات "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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