أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدير تعليم سراة عبيدة" يُكَرّم القيادات التعليمية والإدارية

Print
لجهودهم الكبيرة خلال العام الاستثنائي 1442هـ

كرّم مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، القيادات التعليمية والإدارية بالإدارة ومكتب التعليم بالفرشة؛ نظير الجهود التي بذلت خلال العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمه مكتب مدير التعليم على مسرح الإدارة، بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات وقسم الإعلام والاتصال وقسم النشاط الطلابي، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية، وعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات)، والقيادات التعليمية والإدارية.

وقال "العلكمي" في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم المُعَد بهذه المناسبة: أقدر الجهد الكبير الذي بُذل من جميع القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والدور الكبير الذي قمتم به جميعًا في عملية المتابعة والإشراف الميداني وعن بُعد، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لخدمة الميدان التعليمي عبر المشروع الوطني الكبير "منصة مدرستي".

وأكد "العلكمي" أن هذا التكريم أتى بعد عام دراسي استثنائي حافل بالجد والاجتهاد والعطاء والمتابعة من قِبَل القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والتي كانت على قدر كبير من المسؤولية في الإشراف والمتابعة الميدانية، وكذلك عن بُعد، وعلى مدار الساعة لجميع المدارس "بنين وبنات"؛ لتؤتي هذه الجهود ثمارها عبر النجاح الباهر في إيصال الرسالة التعليمية عن بُعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف استثنائية عالمية تمثلت في جائحة كورونا.

وفي ختام الحفل سلّم "العلكمي" شهادات الشكر والتقدير للمكرمين، راجيًا من الله التوفيق والسداد للجميع وأن يستمر العطاء والإخلاص والتميز في خدمة هذا الوطن المعطاء.

مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي