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ميركاتو: برشلونة يحسم ثالث صفقاته هذا الموسم

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ميركاتو: برشلونة يحسم ثالث صفقاته هذا الموسم ميركاتو: برشلونة يحسم ثالث صفقاته هذا الموسم

أعلن برشلونة عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم استعادة الظهير الأيمن إيمرسون من ريال بيتيس الأربعاء بعدما استغل بندا يسمح بإعادة اللاعب البرازيلي الذي ضمه قبل عامين ونصف العام.

وضم برشلونة إيمرسون البالغ 22 عاما من أتليتيكو مينيرو البرازيلي في جانفي 2019 في صفقة وصفها النادي الكتالوني بأنها تمثل "اتفاقا بين ثلاثة أطراف" بوجود ريال بيتيس وأتليتيكو.

ولم يكشف برشلونة اليوم عن التفاصيل المادية للصفقة لكن صحيفة ماركا قالت إنه سيدفع تسعة ملايين يورو لاستعادة اللاعب بينما سيحصل ريال بيتيس على 20 % من أرباح بيع اللاعب في المستقبل.
وشارك إيمرسون في 79 مباراة مع بيتيس في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف.

وكان إيمرسون الأكثر مشاركة في عدد الدقائق بين لاعبي بيتيس في الموسم الماضي حيث احتل الفريق المركز السادس في الدوري الإسباني ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأصبح الظهير الأيمن ثالث لاعب ينضم إلى تشكيلة برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد في صفقتين مجانيتين مع ثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا في آخر يومين.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يتطلع أيضا إلى حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول إلى جانب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من أولمبيك ليون.

المصدر: وكالات
 

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