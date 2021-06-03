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لوكاكو يستبعد رحيله عن إنتر ميلان

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لوكاكو يستبعد رحيله عن إنتر ميلان لوكاكو يستبعد رحيله عن إنتر ميلان

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إنه سيستمر في صفوف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد أن ساعد الفريق على التتويج باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

ويستمر عقد لوكاكو الحالي مع إنتر ميلان حتى جوان 2024 لكن ترددت الكثير من الأحاديث والتكهنات عن إمكانية انتقاله إلى فريق آخر في إطار سعي النادي لبيع بعض اللاعبين للحد من التأثيرات المالية لأزمة كوفيد-19.

وعن ذلك قال لوكاكو في تصريحات إذاعية "نعم سأبقى.. أشعر بالارتياح في إنتر".


وتوج لوكاكو البالغ 28 عاما بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد أن أحرز 24 هدفا وصنع 11 فرصة تهديف متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وانفصل إنتر ميلان عن مدربه أنطونيو كونتي بعد وقت قصير من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بينما أكد لوكاكو أنه على اتصال مع المدرب الجديد للنادي.

وتقول وسال إعلام إيطالية إن سيموني إنزاجي الذي من المقرر أن يترك لاتسيو في نهاية عقده معه آخر الشهر الجاري وافق على تولي تدريب إنتر ميلان بناء على عقد لمدة عامين.

المصدر: وكالات

كوورة

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