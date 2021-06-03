"الربيعة" يدشن مشاريع إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال في "صحة الطائف"

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برعاية أمير منطقة مكة المكرمة وحضور المحافظ

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور محافظ الطائف؛ افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال زيارته لمحافظة الطائف، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.

وأكد وزير الصحة في كلمته أن وزارة الصحة تمضي في تنفيذ خططها ومشاريعها وبرامج التحول الوطني لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في رؤية الخدمات الصحية والرعاية الطبية وفق جودة عالية تراعي أعلى المعايير وأفضل الممارسات الصحية.

جاء ذلك في كلمته التي قال فيها خلال زيارته للمحافظة: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطت خطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورها الأساسي؛ من خلال الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة ومستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وأضاف: تمضي وزارة الصحة في تنفيذ خططها ومشاريعها وبرامج التحول الوطني لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في رؤية الخدمات الصحية والرعاية الطبية وفق جودة عالية تراعي أعلى المعايير وأفضل الممارسات الصحية.

وتابع في كلمته: اليوم نجتمع لنضع لبنات الإنجاز لخدمة الإنسان بمحافظة الطائف من خلال افتتاح العديد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال، منها مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز، وكذلك مشروع مركز الأورام ومشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي، ومشروع مركز تأهيل الأطفال، ووضع حجر الأساس لمشروع النمو والسلوك ومشروع البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، والتي سوف تكون رافدًا رائدًا لخدمات صحية رائدة تصب جميعها في مصلحة الوطن وتجعل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم أهم أولوياتها.

وختم وزير الصحة كلمته بقوله: محافظة الطائف تستعد للتغيير لتصبح تجمعًا صحيًّا يلحق بركب التحول المؤسسي والوطني لوزارة الصحة لتحقيق الرؤية، في ظل دعم حكومي لا يتوقف وجهود وطنية لصناعة التحول والتغيير، وفي هذا الصدد أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ محافظة الطائف سعد الميموني، على الحضور، والشكر موصول لإدارات وكوادر صحة الطائف على الجهود المبذولة للتطوير والتحسين بالخدمات الصحية والرعاية الطبية.

من جانبه قال مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني: إن القطاع الصحي بمحافظة الطائف يحظى باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وهذا يجسد مدى الدعم والعناية بهذا القطاع التنموي والحيوي، والمساعي المبذولة من خلال استمرار وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف: في هذا اليوم الجميل وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الطائف سعد الميموني؛ يسرنا افتتاح مشاريع نوعية داخل وخارج الطائف بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لبعض المشاريع.

وتابع: "إن المشاريع التطويرية التي يشهدها اليوم القطاع الصحي بمحافظة الطائف ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتخطيط السليم الذي عملت عليه وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى مرحلة الإنجاز وانضمام هذه المشاريع إلى منظومة الخدمة الصحية".

ولا ننسى الجهود التي يقدّمها منسوبو صحة الطائف الذين نجحوا في إدارة المنظومة الصحية بكفاءة واقتدار، وخاصة في ظل جائحة كورونا وبالرغم من ذلك كانت هناك مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجميع الزملاء في الزوارة؛ على الدور والاهتمام الذي قاموا به لتطوير القطاع الصحي والإشراف على إنجاز المشاريع رغم الصعوبات والتحديات القائمة.

والشكر موصول لمحافظ الطائف الداعم لنا ولجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ومما يشار إليه هنا أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- العديد من المشاريع الإنشائية والتطويرية التي تجاوزت تكلفتها أكثر من ٣٠٠ مليون ريال؛ سعيًا لتطوير الخدمات لرفع كفاءة الأداء في كل المرافق الصحية والتي تأتي ضمن المساعي الحثيثة لوزارة الصحة والمتابعة الدائمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتوفير الرعاية الطبية والخدمة الصحية وفق أعلى المعايير والمستويات الخدمية.

وفيما يلي عدد من هذه المشاريع:

أولًا: مشروع مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز

- إنشاء مركز العيون التخصصي الذي يضم سبعة عشر عيادة منها سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصرية، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ثانيًا: مشروع مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

- يضم المركز 32 سريرًا، وثمانية أسرّة في رعاية اليوم الواحد مخصصة لتلقي العلاج الكيماوي، وست عيادات أسبوعية لعلاج ومتابعة مرضى الأورام والعلاج التلطيفي، كما يقدم المركز خدمات علاجية في مجال أمراض السرطان. وقد نجح المركز في تقليل عدد إحالات المرضى إلى ما نسبته 76%.

ثالثًا: مشروع جناح التأهيل بمجمع الملك فيصل الطبي

- تجهيز جناح خاص للتأهيل.. يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ كما يحتوي الجناح على صالتين رياضيتين؛ الأولى متخصصة في العلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي.

رابعًا: مشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي

- يعتبر المشروع الأول من حيث التعامل مع الأشرطة الدوائية، كما يتميز بالذكاء الاصطناعي ومرتبط بعدد 14 صيدلية ذكية داخل المجمع.

- يحتوي المشروع على جهاز الصرف الآلي الذي يتميز بالدقة في الصرف وكذلك السرعة؛ حيث يستغرق صرف الوصفة الواحدة من ١٠ إلى ١٨ ثانية بحد أقصى مهما كان عدد الأدوية في الوصفة.

- يمتاز الجهاز بالتحكم في مخزون الدواء ومتابعة الصلاحية والسلامة من الأخطاء الدوائية، كما يستطيع الصرف لأكثر من 1500 مريض يوميًّا.

خامسًا: مشروع وحدة العقم والإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي

وتقدم هذه الوحدة تقييمًا إكلينيكيًّا ومخبريًّا لحالات تأخر الحمل لدى الزوجين، كما تقيم حالات سقوط الحمل المتكرر، والمساعدة على التبويض وتنشيط الحمل والتلقيح الصناعي والخدمات الأخرى المختصة.

سادسًا: مشروع إنشاء وتجهيز سكن الأطباء بمجمع الملك فيصل الطبي.

- يضم السكن 40 وحدة سكنية، تحتوي كل وحدة على 5 غرف بمنافعها استفاد منها 40 عائلة من الممارسين الصحيين.

وعن المشاريع نستعرض عددًا من المشروعات المهمة في محافظة الطائف؛ ومنها: مشروع مستودعات الإمداد الطبي؛ حيث اكتمال مشروع مستودعات الإمداد الطبي بصحة الطائف الذي يضم 9 مستودعات طبية.. سعة كل مستودع 800 طبلية.

وكذلك مشروع تطوير مستشفى رنية العام، ويشمل هذا المشروع تطوير بيئة العمل بقسم العيادات الخارجية والتنويم، إضافة إلى الأقسام الإدارية التي تم تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية؛ للمساهمة في رفع الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين؛ بما سيسهم في تحسين جودة العمل، ويكفل رضا المستفيدين من الخدمات، إلى جانب مشروع تحسين واجهة مستشفى الأطفال، ويهدف المشروع لتحسين الهوية البصرية من خلال تطوير الواجهات للمستشفى بما ينعكس انطباعًا إيجابيًّا للزائر والمراجع للمستشفى.

كما اشتملت المشاريع على مشروع تحسين بيئة العمل بمركز الأسنان التخصصي؛ حيث تم استحداث ٩ عيادات إضافية بالمركز؛ ليصل إجمالي العيادات العاملة بالمركز إلى ٢٥ عيادة.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليص قوائم الانتظار لخدمات الأسنان وتحسين إمكانية المواعيد المتاحة للعيادات التخصصية، بالإضافة إلى استيعاب عدد أكبر من المراجعين.

وأيضًا تعزيز الإدارة البصرية للمستفيدين من خدمات المركز عبر المسارات الأرضية التوجيهية، بالإضافة إلى مشروع التعقيم بمركز الأسنان التخصصي، ويهدف المشروع إلى زيادة استيعاب تعقيم الأدوات، بالإضافة إلى تحسين جودة تعقيم الأدوات من خلال استخدام أجهزة حديثة، وكذلك مشروع تغيير واجهات مركز الأسنان التخصصي، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين المنظر الخارجي للمبنى وكذلك الهوية البصرية للمركز، ومشروع تطوير جناح رقم 4 بمستشفى الصحة النفسية؛ حيث يحتوي الجناح على 12 غرفة تتسع لخمسة وثلاثين نزيلًا، بالإضافة إلى صالة للطعام وصالة للترفيه، يقوم على خدمة النزلاء 24 موظف من الممارسين الصحيين والإداريين.