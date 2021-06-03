"مجلس شباب وأمانة الشرقية" يطلقان برنامج "محفظة الشباب"

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يهدف إلى توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة عبر نظام التأجير المؤقت

بمتابعة وتوجيهات الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس شباب المنطقة، أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة وتعاون استشاري مع مجلس شباب الأعمال برنامج (محفظة الشباب)، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة عبر نظام التأجير المؤقت.

وقال المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية: إن الأمانة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وبرعاية كريمة من أمير المنطقة والمتابعة المستمرة من نائبه، تسعد بشراكتها مع مجلس شباب المنطقة، عبر برنامج (محفظة الشباب) الذي يسهم في ترجمة تطلعات وأفكار الشباب، والتشجيع على الاستثمارات ذات المزايا النسبية للمنطقة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب أن برنامج (محفظة الشباب) يسعى ويتوجيهات من رئيس المجلس إلى دعم رواد الأعمال الشباب في كافة محافظات المنطقة، عبر تأجير مؤقت لمساحات المشاريع وبأسعار رمزية مخصصة للشباب، مشيراً إلى أن آلية التقديم تتم الكترونياً عبر إيميل المحفظة (Youthportfolio@Ksaepyc.org)، وأن آلية الاختيار مبنية على أسس ومعايير للوصول إلى المستفيد الأفضل.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان