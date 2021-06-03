سايبل تعيّن خبير الأمن الإلكتروني الإقليمي شينوي سانديب كمدير إقليمي لتوسيع نطاق بصمتها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

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أعلنت اليوم "سايبل"، وهي شركة معلومات التهديدات الإلكترونيّة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمدعومة من "واي كومبينايتور" التي تمكّن المؤسسات من خلال تزويدها بخدمات مراقبة شبكة الويب المظلمة والجرائم الإلكترونية والتخفيف من آثارها، عن انضمام خبير الأمن الإلكتروني الإقليمي شينوي سانديب لتولي منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان "سايبل" الأخير عن جمعها أربعة ملايين دولار أمريكي من خلال جولة تمويل أوليّة بقيادة "بلاك بيرد فنتشورز" و"سبايدر كابيتال"، بمشاركة "كزوغلر فنتشورز" و"بيكوس كابيتال" و"كاثكزيس فنتشورز". يتمتع شينوي بخبرة تزيد عن 13 عامًا في مجال الأمن الإلكتروني، حيث قدم الاستشارات لبعض المنظمات الأكثر أهمية في المنطقة. وباعتباره شخصية معروفة في مجتمع الأمن الإلكتروني المحلي، سيتولى شينوي مسؤولية تعزيز النمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تسليط الضوء على القيمة الفعلية التي توفرها "سايبل" في مجال مراقبة معلومات التهديدات الإلكترونية.

وقال ماندار باتيل، نائب الرئيس لشؤون السوق العالمي ونجاح العملاء في "سايبل": "يُعتبر شينوي خبيراً إقليمياً معروفاً في مجال الأمن الإلكتروني، وإنني متحمس للعمل معه. بفضل قدرة شينوي على فهم مشهدية تهديدات الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، نعتزم تسليط الضوء على الرؤية المطلقة التي يمكن أن توفرها منصة البرمجية كخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ’سايبل فيجن‘ من ’سايبل‘،،من حيث مراقبة المساحات المعرضة للهجوم عبر أسواق شبكة الويب العميقة وشبكة الويب المظلمة والجرائم الإلكترونية. شهدت ’سايبل‘ نموًا قياسيًا منذ تأسيسها، وتشق الشركة طريقها نحو بسط هيمنتها في مجال معلومات التهديدات الإلكترونية. سيتفاعل شينوي مع الشبكة المحلية من المستخدمين النهائيين والشركاء والتحالفات الحالية لقيادة أنشطة النمو الإقليمية لدينا".

وانضم مؤخراً فيجاي سيثي، المبشر المنادي بالتحول الرقمي والاستدامة إلى المجلس الاستشاري في شركة "سايبل". وفي إطار التوظيف الاستراتيجي المستمر، عينت "سايبل" أيضًا خبير الأمن الإلكتروني المخضرم مكسيم ميتروخين، المدير العام السابق لـ"كاسبرسكي لاب" والمدير العام السابق لشركة "أكرونيس آسيا" المحدودة في آسيا والمحيط الهادئ، لتولي منصب مدير المبيعات الإقليمي والقنوات (في جنوب شرق آسيا، واليونان، وكوريا واليابان) في منطقة آسيا والمحيط الهادىء. بالإضافة إلى ذلك، انضم جيمس ثورنتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جنرال دايناميكس"، إلى "سايبل" كمدير إقليمي لشؤون المبيعات ونجاح العملاء في أمريكا الشمالية. وفي الوقت الذي تسعى فيه "سايبل" إلى توسيع مساراتها الجديدة للنمو، فإن إضافة خبراء الأمن الإلكتروني إلى فريق قيادة "سايبل" تعد خطوة هامة لتعزيز مخطط مبيعات الشركة واستراتيجيات النمو على مستوى العالم.

وتعليقًا على تعيينه، قال شينوي: "لقد أعجبت كثيراً بالإنجازات التي حققتها ’سايبل‘ خلال مسيرتها كشركة ناشئة، وأنا فخور ومتحمس للتعاون معها. تتمتع ’سايبل‘ بفريق الأبحاث الأكثر طلبًا في القطاع في مجال معلومات التهديدات. من خلال التركيز على العروض الإستراتيجية لمراقبة التهديدات بقيادة المحللين من البشر والآلات على حدّ سواء، فإننا نضمن أن معلوماتنا دقيقة وموجهة بالمخاطر وتم التحقق من صحتها قبل إخطار عملائنا. بالارتكاز إلى مجموعة عالمية من مستشعرات المعلومات المتعلقة بالتهديدات التي تغطي المنطقة حالياً، تمكّن الفريق من تلقي رؤى متمحورة حول بعض الأنشطة المستهدف وإبلاغ المستخدمين النهائيين بشكل استباقي قبل أن يتسبب مجرمو الإنترنت في الإضرار بسمعتهم. بفضل ما أتمتع به من رؤية واسعة النطاق في مجال شبكة الويب المظلمة، أنا واثق من أنني سأتمكن من إضفاء قيمة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا".

وقال بينو أرورا، الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس "سايبل" في معرض تعليقه: "نحن على دراية بالنهج الاستشاري الذي يتبعه شينوي للاستجابة لتحديات الأمن الإلكتروني التي يواجهها العملاء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. بفضل خبرته الواسعة وسمعته النزيهة كمستشار موثوق به في المجتمع المحلي للرؤساء التنفيذيين لشؤون تجربة المنتجات والخدمات، سيضيف تعيين شينوي قيمة فعلية على شركة ’سايبل‘. تعدّ مواجهة التهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا التي تشكّل خطراً على دول مجلس التعاون الخليجي أمراً استراتيجياً بالنسبة لنا في ’سايبل‘، كما أن التعامل بشكل استباقي مع متطلبات العملاء يُعتبر من أولويتنا القصوى. بفضل مؤسسة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لإدارة العمليات الإقليمية، وتوظيف المواهب المحلية في الأعمال، واستثمار حالي مساند من قبل شركة رأس المال الاستثماري ’فنتشر سوق‘ التي تتخذ من دبي مقراً لها، سيكون حضور ’سايبل‘ في المنطقة مؤثرًا حيث سيسمح للجميع بالاستفادة ضمن المنظومة القائمة."