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تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن شريهان...

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ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها عودة شريهان للمسرح بعد غياب لسنوات طويلة، عبر مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، المقرر عرضها على منصة "شاهد VIP" .

وقال آل الشيخ:

ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء، بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وكانت صحيفة "الشروق" المصرية قد كتبت، في العشرين من الشهر الماضي، أن ظهور شريهان الناجح في شهر رمضان، من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، قد دفع مجموعة قنوات mbc، للدخول في مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل".

وأوضحت الصحيفة أنه "رغم مرور ثلاث سنوات كاملة على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها للتمثيل، الذي يضم 13 عرضا مسرحيا عن 13 سيدة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططا أن يتم إنتاجها للعرض مباشرة على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية، إلا أن الشركة المنتجة أجلت عرض المسرحية لحين اكتمال المشروع"، فإن ظهور شريهان الناجح في رمضان دفع مجموعة قنوات mbc، في الفترة الماضية، للدخول في مفاوضات، لتحصل على حق عرض المسرحية، بالتوازي مع عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتخرج للنور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وكانت شريهان كشفت عن قرب عرض المسرحية دون أن تحدد اسم القناة، وذلك في معرض ردها على أحد متابعيها على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي، وقالت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على واحدة من أقوى القنوات فى الشرق الأوسط"، متابعة: "عقدي مع شركة العدل غروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل".

SputnikNews

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