بعثة منتخب أوزباكستان تصل الرياض للمشاركة في التصفيات الآسيوية

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كان في استقبالهم عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم

وصلت، أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة منتخب أوزباكستان الأول لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقًا من غد الخميس المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الأوزبكي لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

يذكر أن المنتخب الأوزبكي يحل في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، علمًا بأن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الأوزبكي 3 مباريات؛ حيث يواجه سنغافورة يوم 7 يونيو، فيما يواجه اليمن يوم 11 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب السعودي يوم 15 يونيو.