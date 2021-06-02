منصّات "سكني" الرقمية تواصل خدماتها السكنية في مايو 2021

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وفق إجراءات سهلة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2031

تواصل منصّات برنامج "سكني" الرقميّة تقديم خدماتها للأسر السعودية وتعريفهم بالخدمات والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني"؛ لتسهيل تملك المسكن الأول للمواطنين وفق إجراءات سهلة وميسرة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وسجل تطبيق "سكني" خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري 2021 نحو 432 ألف زيارة بمعدل يومي تجاوز 14 ألف زيارة، ويُقدم التطبيق عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل خلال 30 ثانية ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز الفوري للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط https://qrco.de/bc6ZRk.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر" مع أكثر من 29.757 استفساراً بمعدل يومي 950 رداً خلال الشهر الماضي، ويُقدم الحساب (SaudiHousingCC@) الإجابات عن جميع استفسارات وأسئلة المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

ونفّذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 85 ألف اتصال بمعدل يومي 2750 مكالمة، وأجاب موقع "سكني" على أكثر من 9740 طلباً واستفساراً من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة 9189 اعتراضاً من خلال أيقونة "تحدث معي".

وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 98 مشروعاً توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططاً توفّر 180.537 أرضاً سكنية حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.