ما حقيقة تدهور صحة "نصر الله" ودخوله في غيبوبة؟

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جي بي سي نيوز :- تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دخل في غيبوبة بعد تدهور في صحته.

وتداول لبنانيون، على تطبيق "واتساب"، نبأ منقولا عن مصادر طبية، أن صحة نصر الله، شهدت تدهورا خطيرا، وأنه دخل في غيبوبة منذ منتصف الليل الماضي.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، منها صحيفة "النهار"، عن مصادر في الحزب، أن ما يتم تداوله لا صحة له ، وفق "عربي21"

وقال المصدر لصحيفة النهار اللبنانية، إن "السيد نصرالله بخير، وصحته جيدة".

وحول قيام أنصار الحزب، بتقديم الماء والخبز على نية شفائه، فقد أشار المصدر إلى أن "هذه البادرة أُعلِنت بعد إطلالته التلفزيونية الأخيرة"، في 25 أيار/ مايو 2021، في ذكرى تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ظهوره الأخير، لازم السعال المتقطع، نصرالله خلال كلمته التي قرأها عن الورق بخلاف عادته في الخطابة، فيما علق نجله بأن لديه "حساسية" فقط.



وعمد السيد نصرالله، في بدايتها، إلى الاعتذار من جمهوره عن الغياب في الفترة الماضية بسبب وعكة صحية سببت له سعالا صعّب الظهور على الشاشة.