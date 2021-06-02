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"اكتفاء" تؤهّل 30 فتاة على التسويق الرقمي عبر "رقيم"

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بهدف تمكينهن لتسويق منتجاتهن وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أطلقت جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر المحتاجة، برنامج التسويق الرقمي "رقيم"، الذي يهدف لتدريب وتأهيل 30 فتاة سعودية من الأسر ذات الدخل المحدود على مهارات التسويق الرقمي، وذلك لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إكساب المتدربات مهارة تواكب متطلبات العصر، لا سيما مع احتياج السوق لمحترفين رقميين، ويعد التسويق الرقمي من أنجح المشاريع وأكثرها ربحية في الوقت الراهن.

ويستمر المشروع لمدة أربعة أشهر، وتضمن عدة دورات تدريبية نظرية وتطبيقية تحتوي تطبيقات عملية، يتبعها اختبارات ومشاريع تخرّج، تتعلم من خلالها المتدربة مهارات وطرق التسويق الرقمي لتتحول من الرعاية إلى الاكتفاء باحترافية وفق أعلى معايير الجودة، توافقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تعزز جانب الابتكار والتميز في سوق العمل.

وينقسم برنامج "رقيم" إلى مرحلتين، الأولى تأهيلية، تمر من خلالها المتدربة على عدد من الدورات المكثفة كـ"تنمية مهارات التخطيط، التفكير الإبداعي، بناء وإدارة فرق العمل، فهم الشخصيات والاندماج الاجتماعي، إدارة القلق والضغوط" بحيث تكون قد تأهلت لدخول المرحلة الثانية والتي تشمل "تعلم أساسيات الحاسب الآلي، أساسيات التسويق، التسويق بين الفشل والنجاح، المزيج التسويقي، مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة المحتوى، مهارات التسويق الرقمي، بناء وإشهار العلامات التجارية، إدارة الوقت والأولويات"، وذلك مع نخبة من المدربين والمدربات المختصين.

ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" ومؤسسة أريس الوقفية والتي وفرت قاعات التدريب طيلة مدة البرنامج.

يذكر أن جمعية اكتفاء وقعت مع عدة شركات لتوظيف المتخرجات من البرنامج مباشرة بعد إتمامهم متطلبات التخرج، ومتابعتهم بعد توظيفهم لمدة 12 شهراً.

جمعية اكتفاء برنامج التسويق الرقمي رقيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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