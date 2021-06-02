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أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة

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أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة
نفّذت 980 جولة رقابية أمس على مختلف المنشآت

أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".‏

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت ‏عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة ‏العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏.أمانة منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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