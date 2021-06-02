ماكرون: فرنسا تضمن سيادة ليبيا وتعمل مع حكومة الوحدة الوطنية

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميدة الدبيبة، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للسلطات المؤقتة في ليبيا نحو تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

وتابع: "سنضمن السيادة في ليبيا، وفرنسا اضطلعت بدور كبير في مجلس الأمن لاعتماد القرارين 2570 و 2571، اللذين يحترمان قرارات الليبيين للمرحلة الانتقالية لتنفيذ وقف إطلاق النار ووضع حد للحصار على الأسلحة".

وقال ماكرون: "سنشارك معكم في تنفيذ القرارين".

وتابع ماكرون مخاطبا رئيس الوزراء الليبي: "يمكنكم التعويل على التزام فرنسا في الميدان، وسنرافقكم لأجل تحقيق مهمة الوحدة والاستقرار وعودة السيادة إلى ليبيا".

يذكر أن الدبيبة اجتمع مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق اليوم، وبحث كعها متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وتم أيضا بحث تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى استئناف البرامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.