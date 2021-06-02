خلال الـ 24 ساعة ماضية.. المسند: مكة "عرفات" تسجّل ثاني أعلى حرارة في العالم

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قال: درجة الحرارة في يونيو بالرياض عادة العظمى الظهر تراوح بين 41 و42م

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مكة المكرّمة (عرفات) سجّلت 47م؛ كثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة في #يونيو في #الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 41 و42م درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 39م، أو تتجاوز 44م.

وتابع: في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) قريباً من 29م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 32م.. والله أعلم.