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لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى

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لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى السعودية لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى
ضُبطت بمطار رفيق الحريري.. ووُضعت في مولدات صغيرة كانت وجهتها إلى الدمام

تعبيرية

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

يُذكر أن الجمارك أحبطت في شهر أبريل محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة "رمان"، وأعلنت بعدها حظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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