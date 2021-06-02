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: اندفعت فتاة نحو دب ضخم وضربته بيديها.. وما حدث بعدها كان مذهلًا

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فيديو: اندفعت فتاة نحو دب ضخم وضربته بيديها.. وما حدث بعدها كان مذهلًا : اندفعت فتاة نحو دب ضخم وضربته بيديها.. وما حدث بعدها كان مذهلًا
بعدما اعتلى سور المنزل وهاجم كلابها

فيديو: اندفعت فتاة نحو دب ضخم وضربته بيديها.. وما حدث بعدها كان مذهلًا

في مشهد مرعب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوجئت فتاة بدب ضخم يعتلي سور حديقة المنزل مع اثنين من صغاره، ويبدأ في مهاجمة كلاب المنزل؛ فما كان من الفتاة إلا أن اندفعت نحو الدب، وضربته بكلتا يديها، وما حدث بعدها كان مفاجأة!

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد أظهر مقطع جديد لحظة تصدي الفتاة الأمريكية "هايلي" (17 عامًا) من مدينة "برادبري" بولاية كاليفورنيا، لدب بني كبير في حديقة منزلها الخلفية، لتنقذ كلابها.

مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 40 مليون مرة عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر دبًّا بنيًّا كبيرًا يسير على سور الفناء الخلفي لأحد المنازل، وبرفقته صغيران، ثم تخرج عدة كلاب من المنزل وتبدأ في النباح على الدببة ومهاجمتها.

وبعد ثوانٍ تخرج "هايلي" من المنزل مسرعة، وتندفع نحو الدب بنفس سرعتها، ثم تضرب الدب في صدره بكلتا يديها، لنشاهد الوحش الضخم يسقط بعيدًا عن السياج بعد أن خدش أحد الكلاب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفتاة قولها: "أنا أعيش في الجبال؛ لذا فهذا أمر طبيعي حقًّا، وهذا موسم الصيف، وهم يأتون دائمًا الآن".

ووصفت المرأة التي نشرت الفيديو، ما حدث بأنه "لحظة شجاعة مجنونة"، وقالت: إن "هايلي والكلاب بخير". وأضافت أن أحد الكلاب "خدش قليلًا" لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.

وقالت: إن الأسرة تعتزم إقامة "أسوار أعلى"؛ لحماية المنزل من غزوات الدببة والحيوانات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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