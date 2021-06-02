أسواق عبدالله العثيم وساديا يدعمان "إطعام" بنصف مليون ريال

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ضمن حملة "مع بعض الخير يكثر" في شهر رمضان المبارك

اختتمت شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة "ساديا" الغذائية، حملة "مع بعض الخير يكثر"، التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للطعام «إطعام»، وتضمنت الحملة دعم الجمعية بنسبة 2.5% من مبيعات منتجات "ساديا" في كافة فروع أسواق عبدالله العثيم بالمملكة لصالح جمعية «إطعام»؛ ليبلغ إجمالي الدعم خلال حملة هذا العام ما يقارب نصف مليون ريال، كأكبر شركات التجزئة والأسواق المركزية في المملكة المشاركين في الحملة دعمًا للجمعية.

من جانبه أبدى عبدالعزيز بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، سعادته بمشاركة الشركة في الحملة ونتائجها بالتعاون مع واحدة من أهم الشركات الغذائية في المملكة "ساديا" وشركات التجزئة الكبرى، للعام الثالث على التوالي؛ مشيدًا في الوقت ذاته بجهود "إطعام" في حفظ النعم ونشر ثقافة مستدامة لوقف الهدر الغذائي، وترك بصمة حقيقية في المجتمعات المتواجدة فيها، والمساهمة الفاعلة في استمرار العمل الخيري وزرع الابتسامة على وجوه مستفيديه في هذا البلد الكريم، وتوجيهات حكومتنا الرشيدة تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مشددًا في الوقت ذاته على أهمية برامج الشركة التي تقدّمها لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأنها تعتبر هذه البرامج جزءًا من أعمالها وفي أعلى هرم أولوياتها، والتي تسهم في دعم أواصر التعاون وبناء جسور الثقة مع المجتمع، وتعزز مفاهيم الترابط الأخوي بين أفراده، وتماشيًا مع الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسات الخيرية.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تشارك في تقديم العديد من البرامج الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية، ويأتي في مقدمتها: حملات مكافحة التدخين والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19، بالتعاون مع وزارة الصحة، وحملة "ما نتساهل بيئتنا تستاهل" بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، وحملات التشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج التدريب المجاني في أكاديمية العثيم، والدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية وغيرها؛ حيث تساهم الشركة في العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات الهادفة في إطار رسالتها نحو المجتمع.