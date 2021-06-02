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حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة
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الجمعة 11 يونيو 2021 11:09 مساءً
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
أي قلوب يحملها هؤلاء؟
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات
-
الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
-
الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات
-
الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
-
الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ماكرون يستقبل الدبيبة في قصر الإليزيه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 02 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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