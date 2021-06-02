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"أبل" تبدأ بتصنيع قطع "آيفون 13".. الإطلاق المرتقب في سبتمبر

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"أبل" تبدأ بتصنيع قطع "آيفون 13".. الإطلاق المرتقب في سبتمبر "أبل" تبدأ بتصنيع قطع "آيفون 13".. الإطلاق المرتقب في سبتمبر
سامسونج" و"إل جي" بدأتا إنتاج شاشات "أوليد" المدمجة

أشارت تقارير تقنية إلى أن عدداً من الشركات المتخصّصة في توريد أجزاءٍ من هواتف شركة "أبل"، بدأت بتصنيع قطع من "آيفون 13".

ومن بين تلك الشركات التي تحدثت عنها التقارير "تي إس إم سي"، التي تصنع شرائح لأجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك".

وحسبما ذكر موقع "بي جي آر"، فإن تلك التقارير تشير إلى عزم "أبل" إطلاق الإصدار الـ 13 من "آيفون"، في أيلول (سبتمبر) المقبل، رغم الأزمة التي تعصف بصناعة التقنية من جرّاء تفشي المستجد حول العالم.

كذلك أكّد تقرير بأن "سامسونج" و"إل جي"، بدأتا إنتاج شاشات "أوليد"، التي ستكون مدمجة في جميع طرازات "آيفون 13".

وكشفت تسريبات عن أن هواتف "آيفون 13" ستكون شبيهة بالإصدار "الـ12" من حيث الأبعاد، وستشغل الكاميرا الخلفية مساحة أكبر، حيث يشاع أنها ستحتوي على مستشعر أكبر.

وستدمج هواتف "آيفون 13" شاشات بتقنية "أوليد"، التي ستدعم معدل تحديث ديناميكياً يبلغ 120 هيرتز.

كما تشير تسريبات إلى توفير "أبل" تقنية "برو موشن" في هواتفها المقبلة، الأمر الذي يمنح شاشات العرض معدل تحديث مرتفعاً.

شائعات أخرى تحدثت بحسب موقع "ذا إيليك" المتخصّص في الأخبار التقنية، عن إمكانية إضافة شاشات "إل تي بي أو أوليد"، التي تجعل معدل التحديث مختلفاً اعتماداً على ما يظهر على الشاشة، وهو ما يحافظ على عمر البطارية.

من جانب آخر، كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة "أبل" لتجديد سماعة هاتف آيفون العادية هذا العام، وإطلاق الجيل الثاني من "أير بود برو" العام المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "بلومبيرج" الأمريكي، فإن السماعات الجديدة ستمثل أول تحديث للمنتج منذ آذار (مارس) 2019، مضيفاً "ستأتي في الغالب بتصميم جديد مختلف عن نسخة برو مع علبة متميزة وسيقان أقصر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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