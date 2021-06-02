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"السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن

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"السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن "السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن
قال: دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة على ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"؛ دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو قائم على الابتكار.

وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، قد وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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