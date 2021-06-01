"السهلاوي" يعلن رحيله عن التعاون .. والنادي يجدد علاقته مع "توامبا" حتى 2024

★ ★ ★ ★ ★

أعلن اللاعب محمد السهلاوي رحيله عن صفوف نادي التعاون وصيف كأس الملك هذا الموسم وذلك قبل موسم على انتهاء عقده مع الفريق.

وقال السهلاوي في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "سعيد جدًا بتجربتي الجميلة والتي قضيتها مع نادي التعاون.. شكرًا لنادي التعاون جماهير وإدارة وزملائي اللاعبين على كل شيء.. وشكرًا لإدارة التعاون للموافقة على رغبتي بالاكتفاء بموسم واحد.. لحظات جميلة قضيتها في نادي التعاون، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح دائمًا".

وأضاف: "أشكر أهالي القصيم جميعًا على كل ما وجدته من حفاوة واستقبال وكرم من يومي الأول فيها، وهذا لا يستغرب من أبناء القصيم الكرام.. سأظل دائمًا فخورًا بوجودي بينكم.. استودعكم الله".

وكان نادي التعاون قد أعلن في شهر يونيو 2020 تمديد عقد المهاجم المخضرم محمد السهلاي لمدة موسمين، ليقود بذلك الفريق حتى صيف 2022.

وكان مهاجم النصر السابق صاحب الـ34 عامًا قد انضم إلى صفوف التعاون في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2020 لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر بعد أن وقع مخالصة مالية مع الشباب فريقه السابق.

من جهة ثانية مددت إدارة نادي التعاون عقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا عامين إضافيين ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى نهاية موسم 2024م دون الكشف عن تفاصيل العقد.