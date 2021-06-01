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محلل سياسي: العلاقات الكويتية ترتكز على المبادئ الثابتة منذ آلاف السنين.. وهي مستمرة

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محلل سياسي: العلاقات السعودية الكويتية ترتكز على المبادئ الثابتة منذ آلاف السنين.. وهي مستمرة محلل سياسي: العلاقات الكويتية ترتكز على المبادئ الثابتة منذ آلاف السنين.. وهي مستمرة
أكد لـ"سبق" أن ارتباط البلدين زاد رسوخًا وسط الأحداث التي عصفت بمنطقة الخليج

محلل سياسي: العلاقات السعودية الكويتية ترتكز على المبادئ الثابتة منذ آلاف السنين.. وهي مستمرة

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي": إن العلاقات الكويتية خاصة ومتميزة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، فالتاريخ يعود بهذه العلاقات إلى ماضٍ بعيد وأبعاد متعددة لها في كل جانب دلائل واضحة تشير إلى حجم التعاون وأريحية الود والصداقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وإذا كان للأرقام دلالة في مسيرة العلاقات بين الدول فإنها في مسيرة العلاقات السعودية الكويتية حقائق ثابتة كثبات المبادئ التي تؤمن بها قيادة البلدين.

وأكد "التليدي" لـ"سبق" أن العلاقات بين المملكة والكويت زادت رسوخًا وسط الأحداث التي عصفت بمنطقة الخليج العربي، وبسببها أضاف البلدان بعدًا استراتيجيًا جديدًا لمفهوم علاقاتهما الثنائية تمخض عنه هدف الوقوف يدًا واحدة ضد من تسول له نفسه المساس بسيادة أراضيهما أو مصالح شعبيهما وإبعاد المنطقة عن شبح الصراعات الدولية.

ومن ذلك مواقف المملكة المشرفة مع دولة الكويت عام 1990م أثناء الاحتلال العراقي حينما قادت السعودية جهودًا دبلوماسية أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، والتي جاءت انطلاقًا من الأخوة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ما يجسد معنى المصير المشترك بين الأشقاء إذ دائمًا ما تكون المملكة والكويت إلى جانب بعضهما في مختلف الأحداث.

وأضاف "التليدي" دائمًا ما تكون مواقف السعودية والكويت واحدة تجاه معالجة قضايا المنطقة والإقليم، والقضايا الدولية ذات العلاقة، سواء عن طريق الرسائل الرسمية أو الاتصالات الهاتفية أو الزيارات المتبادلة، لذا كانت آراء البلدين متوافقة في الكثير من قضايا المنطقة ولاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطورات الصراع في بعض المناطق العربية، والتصدي لأنشطة المنظمات الإرهابية والمشروعات المعادية في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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