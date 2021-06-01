السلطات الأمريكية تعلن إطلاق نار بمركز إطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس

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الشرطة طوَّقت الموقع وسيارات الإسعاف اصطفت في الشارع بالخارج

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع إطلاق نار في مركز إطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وتفصيلاً، أوضحت ليزلي لوا، المشرفة على إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أن المسعفين استجابوا لبلاغات بإطلاق نار في مركز الإطفاء 81 في الساعة الـ10:53 صباحًا (حسب التوقيت المحلي). مشيرة إلى عدم توافر أي معلومات عن وقوع إصابات، حسب "روسيا اليوم".

وطوقت الشرطة مركز الإطفاء، واصطفت سياراتها وسيارات الإسعاف في الشارع بالخارج.

واشتعلت النيران في منزل على بُعد نحو 16 كيلومترًا شرق مركز الإطفاء، حيث حضرت الشرطة بشكل مكثف، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك ما يربط الحادثين، ولم يكن لدى السلطات المزيد من المعلومات بعد.