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برنامج تعريفي بالضوابط الصحية للموظفين الجدد في مستشفى جازان العام

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برنامج تعريفي بالضوابط الصحية للموظفين الجدد في مستشفى جازان العام برنامج تعريفي بالضوابط الصحية للموظفين الجدد في مستشفى جازان العام
تتضمن طرق التعامل مع النفايات الطبية ومكافحة العدوى وواجباتهم وحقوقهم

برنامج تعريفي بالضوابط الصحية للموظفين الجدد في مستشفى جازان العام

نظمت إدارة التدريب بمستشفى جازان العام ممثلة بإدارة الجودة وسلامة المرضى برنامجًا تعريفيًا للموظفين الجدد في المستشفى والذي استهدف الموظفين والموظفات الجدد في المستشفى الذين لم يسبق لهم الحضور لهذا البرنامج محاضرات تعريفية عن المستشفى وعن السياسات والإجراءات المتبعة في العمل بالأقسام وعن جميع ما يتعلق بنظام وزارة الصحة والتعريف بكل ما يتعلق بالجودة وطرق التعامل مع النفايات الطبية وبمكافحة العدوى وحقوق الموظفين وواجباتهم الوظيفية تجاه المنشأة.

وصرح مدير المستشفى ياسر مجربي بأن البرنامج يهدف إلى التعرف على الزملاء وطرق التواصل مع الإدارات ومعرفة معايير الجودة وسلامة المرضى وحقوق المرضى، كما يسعدنا أن نبارك ونرحب بالموظفين الجدد ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح والمساهمة معنا على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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