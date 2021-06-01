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"الدوسري": تعرضت لحادث دهس قبل سنتين تسبب بإعاقتي لكني سعيد

أكد المواطن فراج الطلاسي الدوسري، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ من العمر 46 سنة، أن الإعاقة لم تثنهِ أن يكون عنصرًا فعالاً بالمجتمع، مشيرًا إلى أنه يقضي ساعات طويلة بممشى طريق التحلية لبيع الورود لإعانة والدَيه وأسرته وهو سعيد.

وقال عبر مقطع فيديو لـ"سبق"، وثقه الزميل عبدالله العنزي: "تعرضتُ لحادث دهس قبل سنتين، تسبب في إعاقتي، لكني سعيد -ولله الحمد-. والإعاقة ليست عائقًا في طلب الرزق والعيش بكرامة وعزة". مبينًا أنه يجد كل الدعم من المواطنين الذين يشترون منه الورود بشكل يومي، وأحيانًا يصل سعر الوردة إلى 50 ريالاً لتعاطفهم مع حالته.

وقدم "الدوسري" نصيحة عبر "سبق" للشباب وذوي الهمم أن يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع، وأن يعتمدوا على أنفسهم، ويقدموا شيئًا نافعًا لمجتمعهم.. مؤكدًا أن "بلادنا فيها الكثير، وتدعم كل مواطن سعودي".