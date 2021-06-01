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غدًا .. الأخضر تحت 20 عامًا يواجه كرواتيا في افتتاح البطولة الودية الدولية

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غدًا .. الأخضر تحت 20 عامًا يواجه كرواتيا في افتتاح البطولة الودية الدولية

يفتتح السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأربعاء ، مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، والذي يمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب كرواتيا تمام السادسة بتوقيت كرواتيا (السابعة بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

غدًا .. الأخضر تحت 20 عامًا يواجه كرواتيا في افتتاح البطولة الودية الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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