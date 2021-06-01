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طريق بني يزيد بالليث يسقط في فخ الإهمال.. ومواطنون لـ"النقل": إلى متى؟

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من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وتسببت بتآكل الطبقة الإسفلتية

طريق بني يزيد بالليث يسقط في فخ الإهمال.. ومواطنون لـ

يعاني طريق بني يزيد بالليث من الإهمال وسوء الصيانة رغم مرور عدة أشهر على تضرره من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة، وتسببت في تآكل الطبقة الإسفلتية، وسط مطالبات من المواطنين بتحرك وزارة النقل على وجه السرعة.

وبحسب صور وثقها مواطنون من مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث؛ فإن الطريق الرابط بين المركز وقرية الرياحين، والمؤدي إلى المحافظة يعاني الإهمال وسوء الصيانة وتآكل الطبقة الإسفلتية، منذ عدة أشهر رغم مرور أشهر ليست بالقليلة على تضرره من جراء الأمطار والسيول.

وحمل المواطنون المسؤولين في النقل تبعات أي مرورية تقع بسبب سوء الطرق.

وطالبوا وزارة النقل بالتحرك السريع والوقوف على أعمال الصيانة وتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، بعيداً عن البطء الشديد التي تسير به تلك الأعمال، والتي تتطلب رقابة صارمة من المسؤولين في فرع الوزارة بمنطقة مكة حتى يتم استكمالها وفتح الطرق أمام العابرين وهي على أكمل شروط السلامة.

طريق بني يزيد بالليث يسقط في فخ الإهمال.. ومواطنون لـ

طريق بني يزيد بالليث يسقط في فخ الإهمال.. ومواطنون لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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