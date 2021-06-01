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دول ترفض انتخابات الأسد ونتائجها وتصفها بـ"المهزلة"

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دول ترفض انتخابات الأسد ونتائجها وتصفها بـ"المهزلة" دول ترفض انتخابات الأسد ونتائجها وتصفها بـ"المهزلة"

جي بي سي نيوز :- نددت دول عدة بانتخابات النظام السوري، ونتائجها، التي أعلنت فوز بشار الأسد بنسبة بنحو 95 في المئة من نسبة الأصوات، في انتخابات وصفت بـ"المسرحية" و"المهزلة".

وكان فوز الأسد بالنسبة للمجتمع الدولي محسوما ومتوقعا.

وأكدت كل من واشنطن وأنقرة والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهم بنتائج التصويت، ووصفوها بـ"المهزلة" ودعوا إلى استكمال الإصلاح الدستوري.

لم يُسمح للاجئين السوريين في الخارج بالتصويت، سواء في تركيا (هناك أكثر من 6.5 مليون شخص) ولا في أوروبا.

ورفضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بشكل مسبق الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات، حيث أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه إلى "عدم السماح للأسد بالبقاء في السلطة".

واعترفت وإيران فقط بالانتخابات، لا سيما أنهما الحليفان الأبرز للأسد، اللذان ساعداه على عدم السقوط خلال الثورة السورية.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة: "التصويت في سوريا يتوافق مع الدستور والتشريعات الحالية، وهو لا يتناقض مع القرارات الدولية"، وفق قوله.

وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون؛ إنّ "الانتخابات الرئاسية ليست جزءا من العملية السياسية" لحلّ النزاع، التي "تشمل انتخابات حرة ونزيهة بدستور جديد، وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة".

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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