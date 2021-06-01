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رئيس جمهورية القمر المتحدة يمنح السفير السعودي أعلى وسام بدرجة فارس

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في حفل رسمي بالقصر الرئاسي حضره كبار رجال الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله

رئيس جمهورية القمر المتحدة يمنح السفير السعودي أعلى وسام بدرجة فارس

منح الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة السفير الدكتور حمد بن محمد الهاجري وسام الهلال الأخضر بدرجة فارس أعلى وسام في الجمهورية، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في حفل رسمي أقيم صباح اليوم بالقصر الرئاسي وحضره رئيس البرلمان الاتحادي وسماحة المفتي وأعضاء وكبار الشخصيات في الدولة إلى جانب عدد كبير من الأعيان ورجال الإعلام.

يذكر أن السفير الهاجري، أول سفير مقيم للمملكة العربية في جمهورية جزر القمر الإسلامية، وقد باشر عمله في 2014 م. والهاجري حاصل على شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك سعود وماجستير صحافة من جامعة مارشال بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراه من جامعة تونس.

وقد بدأ حياته الوظيفية في وزارة الإعلام وعمل بإذاعة الرياض، ثم انتقل لوزارة الخارجية سكرتيراً ثانياً وعمل في ديوان الوزارة ثم انتقل للعمل في السفارة في تونس ثم روما وعاد لديوان الوزارة ثم عمل قائماً بالأعمال في السفارة في عمان منذ عام ١٤٣٠ هـ حتى عين سفيراً لخادم الحرمين الشريفين بجمهورية جزر القمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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