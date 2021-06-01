ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.. لمدة 3 مواسم

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بعقد يمتد لثلاثة مواسم بدلاً من الفرنسي زيدان

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم بدلاً من الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

وجاء في بيان الريال : "يعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة. وسيقام حفل توقيع البروتوكول غداً مع الرئيس فلورنتينو بيريز وبعدها سيتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".

تولى أنشيلوتي (61 عاماً) مسؤولية تدريب الفريق الإسباني بين عامي 2013 و2015، وفاز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي في موسمه الأول، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.