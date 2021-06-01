أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت -
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة -
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح -
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.. لمدة 3 مواسم

Print
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.. لمدة 3 مواسم ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.. لمدة 3 مواسم
بعقد يمتد لثلاثة مواسم بدلاً من الفرنسي زيدان

ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.. لمدة 3 مواسم

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم بدلاً من الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

وجاء في بيان الريال : "يعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة. وسيقام حفل توقيع البروتوكول غداً مع الرئيس فلورنتينو بيريز وبعدها سيتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".

تولى أنشيلوتي (61 عاماً) مسؤولية تدريب الفريق الإسباني بين عامي 2013 و2015، وفاز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي في موسمه الأول، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات