الأخضر يتصدر.. الرياض تحتضن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة

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تحتضن المملكة انطلاقًا من يوم الثالث من يونيو الجاري المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويُضاف احتضان المملكة لمباريات المجموعة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الآسيوية التي احتضنتها المملكة في الفترة الأخيرة؛ حيث جاء الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ليجعل المملكة في صدارة اختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لاستضافة جانب من منافساته، آخرها احتضان المملكة وحدها لـ 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا.

المجموعة D

وتضم المجموعة الرابعة 5 منتخبات هي: السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن، وفلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتتبقى له مباراتان.

وتقام المباريات المتبقية في الرياض خلال الفترة من 3-15 يونيو الجاري على ملعبي الملك فهد الدولي ومرسول بارك، وتنطلق، بعد غدٍ الخميس، بمواجهة تجمع المنتخب الفلسطيني مع نظيره السنغافوري.

ويتصدر "الأخضر" المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المنتخب الأوزبكي وصيفًا برصيد 9 نقاط، في حين يأتي منتخب سنغافورة ثالثًا بـ7 نقاط بفارق نقطتين اليمن صاحبة المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس بـ4 نقاط.

مباريات الأخضر

تتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يستهلها بمواجهة اليمن يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة يوم الجمعة 11 يونيو، ليختتم مبارياته بمواجهة أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، علمًا بأن المباريات الثلاث ستقام على ملعب مرسول بارك.

جدول المباريات المتبقية من المجموعة الرابعة:

* الخميس 3 يونيو:

فلسطين - سنغافورة.

* السبت 5 يونيو:

السعودية - اليمن.

* الاثنين 7 يونيو:

أوزبكستان × سنغافورة.

* الجمعة 11 يونيو:

السعودية - سنغافورة.

اليمن - أوزبكستان:

* الثلاثاء 15 يونيو.

السعودية - أوزبكستان:

فلسطين - اليمن.