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سفير خادم الحرمين لدى الكويت يشيد بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت

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سفير خادم الحرمين لدى الكويت يشيد بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت سفير خادم الحرمين لدى الكويت يشيد بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت

سفير خادم الحرمين لدى الكويت يشيد بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت

رحب الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت بزيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة إلى المملكة العربية .

وأشاد السفير في تصريح له بهذه المناسبة بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمتد لأكثر من مئة وثلاثين عاماً.

وأوضح أن العلاقات السعودية الكويتية اتسمت بالمحبة والأخوة والمصير المشترك في ظل حكّام البلدين الذين تعاقبوا على سدة الحكم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

واختتم الأمير سلطان بن سعد تصريحه بوصف العلاقات بين البلدين الشقيقين بأنها تاريخٌ وماضٍ خالد، وحاضر ومستقبل واعد بإذن الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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