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رئيسا " فيفا " والآسيوي يهنئان الهلال.. بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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رئيسا

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجاً للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم في السنوات الأخيرة.

من جانب آخر تلقى المسحل، رسالة مماثلة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال.

وذكر رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى تحقيق اللقب الكبير.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

رئيسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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