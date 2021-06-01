"الصحة العالمية" تبدأ حملة تطعيم ضد "كورونا" في مناطق سيطرة الحوثيين

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تشمل 10 آلاف جرعة.. وتعطي الأولوية للكوادر الطبية

ستبدأ منظمة الصحة العالمية التطعيمات ضد مرض "كوفيد-19" الأسبوع المقبل في شمال اليمن"؛ حيث يهون الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة من خطر الجائحة وينكرون انتشارها هناك.

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبد المنعم، بأن عشرة آلاف جرعة لقاح وصلت إلى مطار صنعاء أمس ووضعت في مخازن تبريد.

وأضاف أن أفراد الطاقم الطبي فقط هم من سيتلقون التطعيم في هذه المرحلة، التي ستبدأ الأسبوع المقبل في وزارة الصحة بصنعاء تحت سيطرة وإدارة منظمة الصحة العالمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت حملة التطعيم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، باستخدام دفعة أولى تشمل 360 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا من برنامج كوفاكس العالمي.

وسبق أن تعطلت دفعة تضم عشرة آلاف جرعة لقاح مخصصة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بسبب خلاف بين الأطراف على كيفية توزيعها.