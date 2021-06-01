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الكويت -مباشر: سجل قطاع الطاقة أكبر قدر من الأرباح على مستوى القطاعات المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2021، بدعم أساسي من أرباح شركة أرامكو السعودية.

وبلغت قيمة أرباح القطاع في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 21.4 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو سنوي 27.5%، و53.8% نمو ربع سنوي، وفق تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن شركة كامكو إنفست الكويتية.

ومثلت أرباح قطاع الطاقة الخليجي 53.5% من صافي ربح الشركات الخليجية بالربع الأول من عام 2021 البالغ 40 مليار دولار أمريكي، وارتفعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23.7% بالربع الأول من العام الحالي عند 21 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت باقي شركات القطاع أرباحا بمقدار 590.7 مليون دولار.

وساهم في تعزيز أرباح أرامكو ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح أنشطة التكرير والكيمائيات والتي قابلها جزئياً تراجع كميات الإنتاج بنسبة 12% سنويا، وسجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) أرباحاً بقيمة 173.2 مليون دولار، مقابل خسارة بـ479 مليون دولار بالربع الأول من 2020.

وضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصة، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وشهدت أكبر 5 قطاعات على مستوى المنطقة نمو سنوي بأرباحها بلغ 42%؛ لنمو أرباح قطاع المواد الأساسية.

كما بلغت أرباح قطاع البنوك 8.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021، بنمو سنوي 16.2%، نمو بـ66% على أساس ربع سنوي.

ويعكس النمو المتتالي ارتفاع قيمة المخصصات مما أدى إلى انخفاض الأرباح في الربع الرابع من عام 2020، وضمن البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 64 بنكاً، سجل 46 بنكاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي.

وبالنسبة لقطاع المواد الأساسية، وصلت الأرباح إلى 3.45 مليار دولار أمريكي في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر قدرها 0.25 مليار دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ودعم القطاع تحول أداء سابك من خسارة قدرها 0.3 مليار دولار بالربع الأول من 2020 إلى ربح بـ1.9 مليار دولار، كما أدى استمرار الدورة العملاقة لنمو أسعار السلع الأساسية على كافة الأصعدة إلى زيادة أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الأول من العام 2021.

كما سجل قطاع الاتصالات، الذي شهد تأثيراً محدوداً من عمليات الإغلاق، تراجعاً هامشياً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 0.8%، إذ بلغت أرباح القطاع 2.2 مليار دولار، إلا ان القطاع شهد نمواً قوياً على أساس ربع سنوي بنسبة 34.4%.

وضمن 16 شركة اتصالات مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت 8 شركات عن تراجع أرباحها على أساس سنوي، وهو الأمر الذي قابله جزئياً تحسن أرباح شركتي اتصالات وموبايلي.

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