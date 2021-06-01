إقلاع 94% عن "التدخين" عبر عيادات المكافحة بالطائف

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بينهم 80 سيدة.. ونسبة المراجعات لم تتجاوز 9%

كشف تقرير رسمي لعيادات مكافحة التدخين بالطائف، أن نسبة النساء المراجعات لم تتجاوز 9%.

وبلغ إجمالي عدد المراجعين خلال الأشهر الماضية 927 مراجعًا، بينهم 86 امرأة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن إجمالي المقلعين عن التدخين وصل إلى 94%، بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته العيادات من خدمات مختلفة.

وأضاف أن 80 سيدة توقفن عن الدخان تمامًا، موضحًا أن العيادات قدمت العديد من الأركان في الأسواق والمنتزهات من أجل نشر ثقافة التوعية، إضافة إلى التوعية الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

ودعا "الحميدان" جميع المدخنين إلى الاستفادة من العيادات لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين من خلال العلاج أو الجلسات المختلفة التي تقدم لهم.

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين منتشرة في العديد من المرافق الصحية بالطائف، من أجل تقديم خدماتها للراغبين في الامتناع عن الدخان.