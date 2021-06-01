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"إغاثي الملك" يختتم مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له بالسودان

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الكشف على 6,564 مريضًا وإجراء 400 عملية لإزالة الأبيض

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في السودان.

وقام الفريق الطبي التطوعي للمركز في مستشفى مكة بالخرطوم خلال المدة من 20 حتى 30 مايو 2021 بالكشف على 6,564 مريضًا، وأجرى 400 عملية لإزالة الماء الأبيض، كما وزع 391 نظارة، و597 قطرة .

وفي مستشفى أم درمان قام الفريق خلال المدة من 21 حتى 29 مايو 2021 بالكشف على 3,035 مريضًا، وأجرى 400 عملية لإزالة الماء الأبيض، فيما تم توزيع 400 نظارة، و1,600 قطرة عيون، يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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