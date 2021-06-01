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وديا..إيطاليا تسحق سان مارينو بسباعية نظيفة

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وديا..إيطاليا تسحق سان مارينو بسباعية نظيفة وديا..إيطاليا تسحق سان مارينو بسباعية نظيفة

أظهرت إيطاليا استعدادها القوي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعد أن سحقت سان مارينو 7-0 في لقاء ودي، أمس الجمعة.

وواجه فريق المدرب روبرتو مانشيني، صعوبة في التفوق على المنافس المتواضع في بداية المباراة في سردينيا، حتى افتتح القائد فيدريكو برنارديسكي، التسجيل في الدقيقة 31، ثم أضاف مدافع ساسولو، جيان ماركو فيراري، الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق في أول مباراة دولية له.

وحول ماتيو بوليتانو، النتيجة إلى 3-0، بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف أندريا بيلوتي، الهدف الرابع ببراعة، وسجل ماتيو بيسينا الخامس بعد دقائق.

وبتسديدة رائعة من بوليتانو وأخرى قريبة المدى من بيسينا، أكملت إيطاليا فوزها بسباعية نظيفة.

وستلعب إيطاليا مباراة ودية أخرى ضد جمهورية التشيك، يوم الجمعة المقبل في بولونيا، قبل أن تبدأ مشوارها في بطولة أوروبا التي تنطلق في 11 جوان المقبل وتمتد حتى 11 جويلية.

وتفتتح إيطاليا مشوارها في البطولة أمام تركيا، قبل أن تواجه سويسرا، وويلز.

المصدر: وكالات

كوورة

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