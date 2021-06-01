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كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما: تونس في المجموعة الرابعة

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كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما: تونس في المجموعة الرابعة كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما: تونس في المجموعة الرابعة

سيخوض التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 عاما) الدور الاول لكاس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما المقررة بالقاهرة من 20 جوان الى 6 جويلية 2021 ضمن المجموعة الرابعة الى جانب اليمن والسعودية ومنتخب اخر يحدد لاحقا وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت مساء السبت.


وفي ما يلي نتائج القرعة:
المجموعة الأولى: والنيجر وموريتانيا والجزائر
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي
المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا


ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 جوان المقبل.

وات

كوورة

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