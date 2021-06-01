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بعد الأرقام الأخيرة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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بعد الأرقام الأخيرة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد الأرقام الأخيرة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
الوزارة حثت الجميع على التسجيل في "صحتي" لأخذ لقاح "كورونا"

بعد الأرقام الأخيرة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار .

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1251) حالة مؤكدة، وتعافي (1026) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9871) حالة، منها (1443) حالة حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (451687) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (434439) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7377) حالة، كما تم إجراء (94308) فحوص مخبرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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