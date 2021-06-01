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وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

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استمرارًا للمبادرات التطوعية التي يقدمها للمشاركة في خدمة الوطن

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

كرَّم وقف ديوانية آل حسين التاريخية، ٤٠ من أبطال الصحة من منسوبي مستشفى الملك سلمان، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول بالعاصمة الرياض.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي التطوعي الذي يقدمه وقف ديوانية آل حسين التاريخية، واستمرارا للمبادرات التطوعية للمشاركة في خدمة الوطن والمجتمع السعودي النبيل.

و كان في استقبال أعضاء المبادرة نائب مدير المستشفى، الدكتور خالد القحطاني، ومسؤول العلاقات العامة، أحمد عبدالعزيز الزعاقي.

وقدم رئيس الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية، القائد الكشفي علي العلي، كلمة نيابة عن المشرف العام على الديوانية، عبدالعزيز الحسين، شرح فيها هذه المبادرة وأهدافها، كما تحدث عن الفريق الكشفي وعن مبادراته خلال جائحة كورونا.

وقدم أحمد الخليف، نبذة عن تاريخ الديوانية وأهدافها ومبادراتها المتعددة. بعدها تم تكريم أبطال الصحة بهدية وشهادة شكر وكوبون مجاني ليوم كامل في شاليه؛ تقديرًا وشكرًا لأبطال الصحة بهذا الوطن المعطاء.

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

وقف ديوانية آل حسين يكرم 40 من أبطال الصحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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