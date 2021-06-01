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أمين المركز الإسلامي بأوروجواي يشيد بقرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:36 مساءً
محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير الاتصالات لبحث تطبيق «المنظومة الرقمية»
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
لغز «منقذ العالم» لدافينشي يكشف صفقات مريبة في سوق الفن العالمي
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
تعرف على توصيات منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
استشاري: جراحات السمنة تُخلص المريض من المضاعفات الخطيرة للسكر
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
الفنانة ليلى حسين: دوري في «ملوك الجدعنة» لطيف واستفدت منه جداً
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
وزير القوى العاملة: نتوقع مشاركة 3 ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
موسيماني يرفض طلب تخطيط الأهلي بشأن هذه الصفقة
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
الجندي وأشرف ثنائي مصري جديد يتأهلان لأولمبياد طوكيو
-
الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى☀️ نشاط كبير للرياح على البلاد ????
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 01 يونيو 2021 09:13 صباحاً
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