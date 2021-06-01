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متخصص: مستقبل "التدريب عن بُعد" واعد ودخول "التعليم" سينظم هذا القطاع

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متخصص: مستقبل "التدريب عن بُعد" واعد ودخول "التعليم" سينظم هذا القطاع متخصص: مستقبل "التدريب عن بُعد" واعد ودخول "التعليم" سينظم هذا القطاع
أكد لـ"سبق" أن جائحة كورونا سرّعت بكثير من القرارات وعززت الثقة به

متخصص: مستقبل

أوضح متخصص في التدريب الأهلي أن مستقبل التدريب عن بعد في المملكة واعد جداً خاصة في ظل تأثير جائحة كورونا، والتي أظهرت أهميته وإمكانية نجاحه، نسبة لما قامت به الدولة من توفير البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة التي تساعد على تجويد مخرجات عمليات التدريب.

وقال رمضان ظاهر العنزي لـ"سبق" أن التدريب في بدايته بدا غريباً في ظل التشكيك في جودته، ولكن سرعان ما اعتاد الأفراد عليه خاصة في فترة الإغلاق الكامل، حيث كان الملاذ الآمن للأفراد، للاستفادة مما قدمته مؤسسات التدريب من برامج أسهمت في تنمية قدرات المشاركين وكسر الروتين بالنسبة لهم والاستفادة القصوى من وجودهم أمام الأجهزة الإلكترونية.

وأبان أن التدريب عن بعد أكثر جودة بعد قيام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستتوقف عن الإشراف على التدريب عن بعد اعتباراً من 2-2-1443هـ، وسيتولى ذلك المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتطبيق معايير معينة على المعاهد التي لديها ترخيص تدريب عن بعد.

وقال "العنزي" الذي يملك خبرة 35 عاماً في مجال التدريب والتعليم: هناك مقابل مالي سنوي لمن تنطبق عليه المعايير، حيث جاء ذلك في تعميم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (8-1-107030) وتاريخ 17-8-1442هـ، وقد أعطت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب الأهلي الفرصة الكافية لتنسيق المعاهد مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتطبيق المعايير المطلوبة.

وأبان أن التنظيمات والتشريعات الجديدة ستضمن بإذن الله الجودة العالية في التدريب، وأن معاهد التدريب الأهلية في غالبها جاهزة لتطبيق هذه المعايير، ولكن ربما تكون الرسوم التي يتقاضاها المركز الوطني عالية نسبياً مما تعيق اشتراك بعض المعاهد.

واختتم "العنزي" أنه بشأن قرار المؤسسة بوجود 25 متدرباً في القاعة الافتراضية فالإدارة العامة للتدريب الأهلي سمحت بزيادة السعة بنسبة 25% وفق شروط البرنامج التدريبي، أما الدورات التطويرية فقد سمحت الإدارة العامة للتدريب بأعداد مفتوحة حسب سعة وجودة المنصة المستخدمة بالاستفادة من نموذج التدريب غير المتزامن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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