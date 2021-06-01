النصر يودع 5 لاعبين .. والشباب يوقع مع مدرب ولاعبين

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أنهي نادي النصر علاقته باللاعبين البرازيلي مايكون بيريرا، والأسترالي براد جونز، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري، ورائد الغامدي، بعد نهاية منافسات موسم 2020-2021، الاثنين.

ونشر الأصفر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملت صورة جمعت اللاعبين الخمسة، وعنونها بالشكر لهم على ما قدموه للقميص الأصفر خلال المواسم الماضية.

وفي الجانب الآخر أعلن نادي الشباب عن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد مبكرًا بالتوقيع رسميًا مع البرازيلي "شاموسكا" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة موسمين، وضم الثنائي مهند عسيري مهاجم الأهلي، وحسين شيعان حارس مرمى التعاون.