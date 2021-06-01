أخبار عاجلة

الحريري و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات في لبنان -
لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون" -
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يودع 5 لاعبين .. والشباب يوقع مع مدرب ولاعبين

Print

النصر يودع 5 لاعبين .. والشباب يوقع مع مدرب ولاعبين

أنهي نادي النصر علاقته باللاعبين البرازيلي مايكون بيريرا، والأسترالي براد جونز، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري، ورائد الغامدي، بعد نهاية منافسات موسم 2020-2021، الاثنين.
ونشر الأصفر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملت صورة جمعت اللاعبين الخمسة، وعنونها بالشكر لهم على ما قدموه للقميص الأصفر خلال المواسم الماضية.

وفي الجانب الآخر أعلن نادي الشباب عن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد مبكرًا بالتوقيع رسميًا مع البرازيلي "شاموسكا" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة موسمين، وضم الثنائي مهند عسيري مهاجم الأهلي، وحسين شيعان حارس مرمى التعاون.

النصر يودع 5 لاعبين .. والشباب يوقع مع مدرب ولاعبين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي

"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي

"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"

"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية