"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والشرقية وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لنجران ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدي الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشط مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.