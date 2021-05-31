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لجنة الاستعداد بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الثالث وتناقش آلية التقويم الجديد

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لجنة الاستعداد بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الثالث وتناقش آلية التقويم الجديد لجنة الاستعداد بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الثالث وتناقش آلية التقويم الجديد
"العُمري" دعا لمضاعفة الجهود استعدادًا لعام دراسي جديد حافل بالعطاء والتميّز

لجنة الاستعداد بـ

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل في تعليم رجال ألمع يوم الأحد اجتماعها الثالث حضوريًا وعن بعد بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ومساعديه وأعضاء اللجنة "بنين- بنات".

حيث أكد "العُمري" أن ‫التقويم الدراسي الجديد يعد انطلاقةَ مرحلة جديدة في تطوير النظام التعليمي، من خلال استثمارٍ أمثل للموارد التعليمية والأيام الدراسية خلال العام، كما شدد على أن تكون الجاهزية في كل المجالات محفزة ومرضية، مؤكدًا ما للاستعداد المبكر والمدروس من أهمية ونتائج تعود بالنفع على الميدان التربوي في العام القادم، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق مراكز متقدمة تلبي كل الطموحات استعدادًا لعام دراسي جديد حافل بالعطاء والتميّز.

كما استعرض الاجتماع جاهزية المباني المدرسية وفصول الطفولة المبكرة ونسب تسجيل الطلاب والطالبات، وتم الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد والتشديد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشروعات الوزارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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