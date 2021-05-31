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"240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض

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"240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض "240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض
تنوعت بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى

قدمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أشهر الماضية 240 برنامجًا ونشاطًا لنزلائها من الأحداث المشمولين برعايتها وتنوعت البرامج ما بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى.

كما تمكن النزلاء من متابعة تحصيلهم الدراسي بالمدرسة الداخلية للدار والتي تضم كل المراحل التعليمية ويسير العمل فيها وفقًا لنظام التعليم العام إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ البرامج الثقافية في مكتبة الدار والبرامج الاجتماعية والترفيهية تحت إشراف مدربين وكادر اجتماعي ونفسي مختص في مختلف المجالات.

وتسعى دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج الصحية والتعليمية للنزلاء إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم في معالجة وتعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لديهم وتحقيق التكيف السليم لهم مع المجتمع.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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